Промышленность, интеграция и торговля. О чем говорил с таджикскими коллегами Жениш Разаков

В Бишкеке проходит заседание кыргызско-таджикской межправительственной комиссии. Ее сопредседателем является вице-премьер-министр КР Жениш Разаков.

Именно он первым и высказался по отношениям двух стран и возможным перспективам сотрудничества.

Налаживание диалога

«Я считаю, что нами найдена уникальная форма успешного сотрудничества как в рамках двусторонних, так и в рамках многосторонних отношений», - открыл заседание Жениш Разаков.

Положительным моментом взаимодействия двух стран он назвал то, что многие вопросы двустороннего сотрудничества решаются в дружественном и конструктивном формате.

«Отношения между Кыргызстаном и Таджикистаном в 2015-2016 годах имели интенсивные контакты на всех уровнях. Встречи подтвердили стремление сторон активизировать сотрудничество по всем направлениям», - заявил Жениш Разаков.

Вице-премьер отметил, что достигнутые договоренности в сфере энергетического сотрудничества, транспорта, коммуникаций будут способствовать дальнейшему укреплению кыргызско-таджикских отношений.

Чиновник обратил внимание, что переговоры по актуальным вопросам ускорились. Взаимодействие и укрепление связей отмечается по всем сферам.

Традиционно подчеркнуто, что Кыргызстан во внешней политике придает приоритетное отношение развитию сотрудничества с Таджикистаном. Соседняя республика привлекательна для нас и в сфере торговли. Однако товарооборот между странами нестабилен.

Вместе завоюем ЕАЭС

Кыргызстан активно идет по пути экономического сближения с соседями и интегрируется в ЕАЭС. КР обладает хорошей возможностью производить и экспортировать экологически чистые виды продукции. У Таджикистана также есть солидный экспортный потенциал.

КР предлагает Таджикистану наладить поставки из РТ необходимого нам сырья.

«Членство КР в ЕАЭС открывает широкие перспективы для торгово-экономического сотрудничества не только для Кыргызстана, но и близлежащих стран», - уверен Жениш Разаков.

Сегодня в КР во многом упрощены правила для открытия бизнеса, сокращены барьеры, приостановлены необоснованные проверки субъектов предпринимательства. Это позволяет бизнесменам стабильно заниматься производством. Поэтому Жениш Разаков предложил коллегам активизировать и налаживать контакты между бизнес-структурами.

В евразийском направлении Кыргызстан предлагает Таджикистану сотрудничество в области промышленности, сельского хозяйства, перерабатывающей пищевой промышленности, туризма и топливно-энергетического комплекса.

Приоритет – развитие приграничных территорий

В работе межправительственной комиссии Жениш Разаков особо отметил важность развития приграничных территорий двух государств. Он уверен, что решению вопросов, связанных с улучшением качества жизни населения у границы Кыргызстана и Таджикистана, снятию барьеров в торговле, передвижению, созданию прозрачных и единых правил ведения бизнеса должна содействовать работа по приграничному сотрудничеству.