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Кыргызстан занимает лишь 0,7 процента в товарообороте Таджикистана. Об этом сегодня на заседании кыргызско-таджикской межправительственной комиссии по комплексным вопросам сообщил заместитель премьер-министра РТ Азим Иброхим.
Информацию подтвердил и вице-премьер-министр КР Жениш Разаков. Он рассказал, что по данным за 2015 год внешнеторговый оборот между странами составил $79 миллионов. А за 7 месяцев 2016-го - $12 миллионов и сократился на 16 процентов.
Сегодня стороны планируют обсудить 15 вопросов. В том числе сотрудничество в промышленности, энергетике, транспорте, использовании водно-энергетического потенциала.
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