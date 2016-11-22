RSS
facebookfacebookgoogale+
Громкие скандалы с лекарствами в Кыргызстане
Алмазбек Атамбаев. Самые запомнившиеся цитаты
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 20:27
НОВОСТИ ДНЯ:
Центральная Азия
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Кыргызстан занимает лишь 0,7 процента в товарообороте Таджикистана

22/11/16 09:42, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Кыргызстан занимает лишь 0,7 процента в товарообороте Таджикистана. Об этом сегодня на заседании кыргызско-таджикской межправительственной комиссии по комплексным вопросам сообщил заместитель премьер-министра РТ Азим Иброхим.

 

Информацию подтвердил и вице-премьер-министр КР Жениш Разаков. Он рассказал, что по данным за 2015 год внешнеторговый оборот между странами составил $79 миллионов. А за 7 месяцев 2016-го - $12 миллионов и сократился на 16 процентов.

 

Сегодня стороны планируют обсудить 15 вопросов. В том числе сотрудничество в промышленности, энергетике, транспорте, использовании водно-энергетического потенциала.

 

URL: http://_/tsentralnaja_azija/40259/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ