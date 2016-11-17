В Казахстане начнут платить за сообщения о планируемых терактах

В Казахстане начнут платить от 1,5 до 2 миллиона тенге (примерно 300-400 тысяч сомов. – Прим. ИА «24.kg»). Об этом сообщило Tengrinews.kz.

Правило вступает в силу 1 января 2017 года.

Вознаграждение выплачивается из бюджета лицам, сообщившим информацию, которая помогла предотвратить или пресечь акт терроризма. Оно выплачивается единовременно, если виновное лицо понесло уголовное наказание или отправлено на принудительное лечение.