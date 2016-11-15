RSS
facebookfacebookgoogale+
Президент Кыргызстана подводит итоги 2016 года. Трансляция
Коррупция в Минздраве: бизнес на лекарствах и здоровье
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 20:28
НОВОСТИ ДНЯ:
Центральная Азия
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

В Казахстане спасатели оказали помощь замерзающим кыргызстанцам

15/11/16 15:23, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

В Казахстане спасатели оказали экстренную помощь замерзающим в степи кыргызстанцам. Об этом сообщил Департамент по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области РК.

 

Как отмечается, сегодня утром на пульт пожарной части в районном центре Железинка поступило сообщение, что у села Прииртышское на трассе Омск - Майкапчагай сломался микроавтобус «Мерседес-Спринтер» с 15 пассажирами.

 

 

В замерзающем автобусе находились граждане Кыргызстана, из них четверо+ детей и двое пожилых людей, следовавших из Кыргызстана в Россию.

 

Температура воздуха в шесть утра составляла 28 градусов мороза. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники отдела по ЧС и спасательного подразделения.

 

 

Часть пассажиров срочно эвакуировали в ближайший пункт обогрева, где их осмотрели медицинские работники. Людей обеспечили горячим питанием. Остальных, в том числе детей и пожилых граждан, доставили в гостиницу села Башмачное.

 

 

Учитывая, что пассажиры были одеты не по сезону, помощь им оказали вовремя. Никто не пострадал.

 

Микроавтобус спасатели эвакуировали в теплый бокс в селе Прииртышское для осмотра и ремонта.

URL: http://_/tsentralnaja_azija/39900/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ