В Казахстане спасатели оказали помощь замерзающим кыргызстанцам

В Казахстане спасатели оказали экстренную помощь замерзающим в степи кыргызстанцам. Об этом сообщил Департамент по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области РК.

Как отмечается, сегодня утром на пульт пожарной части в районном центре Железинка поступило сообщение, что у села Прииртышское на трассе Омск - Майкапчагай сломался микроавтобус «Мерседес-Спринтер» с 15 пассажирами.

В замерзающем автобусе находились граждане Кыргызстана, из них четверо+ детей и двое пожилых людей, следовавших из Кыргызстана в Россию.

Температура воздуха в шесть утра составляла 28 градусов мороза. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники отдела по ЧС и спасательного подразделения.

Часть пассажиров срочно эвакуировали в ближайший пункт обогрева, где их осмотрели медицинские работники. Людей обеспечили горячим питанием. Остальных, в том числе детей и пожилых граждан, доставили в гостиницу села Башмачное.

Учитывая, что пассажиры были одеты не по сезону, помощь им оказали вовремя. Никто не пострадал.

Микроавтобус спасатели эвакуировали в теплый бокс в селе Прииртышское для осмотра и ремонта.