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В Казахстане представили 10-тысячную банкноту с изображением Нурсултана Назарбаева
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В Казахстане представили 10-тысячную банкноту с изображением Нурсултана Назарбаева

15/11/16 08:28, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

Председатель Национального банка Данияр Акишев презентовал сувенирную 10-тысячную банкноту с изображением Нурсултана Назарбаева и монету, посвященную 25-летию независимости РК. Об этом сообщил телеканал «Хабар 24».

 

По его данным, сегодня во Дворце мира и согласия проходит конференция Национального банка Казахстана «25 лет независимости Казахстана: национальная валюта».

 

В обращение банкнота в 10 тысяч тенге выйдет 1 декабря.

 

 

 

 

В Казахстане 15 ноября отмечается День национальной валюты: в этот день в 1993 году в стране ввели в обращение тенге.

 

URL: http://_/tsentralnaja_azija/39849/

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