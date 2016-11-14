Кыргызстан и Узбекистан согласовали позиции по семи участкам на госгранице

Кыргызстан и Узбекистан согласовали позиции по семи участкам на государственной границе. Об этом сообщил МИД РУз.

По его данным, завершились очередные встречи рабочих групп правительственных делегаций Узбекистана и Кыргызстана.

С 8 по 13 ноября в Фергане в соответствии с утвержденным планом-графиком прошли переговоры по вопросам делимитации и демаркации границ.

Проведены полевое обследование и инструментальные топографические съемки на ранее не согласованных 14 участках на линии границы в пределах Андижанской, Наманганской и Ферганской областей РУз и Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областей КР.

Согласованы позиции рабочих групп по семи участкам. Таким образом, на 13 ноября общее количество участков, по которым совпадают позиции сторон, составляет 56.

По итогам встреч подписан протокол и согласован план-график проведения полевых топографо-землеустроительных работ на оставшихся несогласованных участках.

Протяженность границы Кыргызстана и Узбекистана - 1 тысяча 378 километров . Несогласованными остаются 324 километра на 58 участках.

За последние три года на приграничных участках между двумя странами произошло несколько инцидентов с применением оружия. Один из последних – арест узбекскими милиционерами четырех граждан КР, сотрудников радиорелейной станции на горе Унгар-Тоо. После долгих переговоров кыргызстанцев удалось вернуть домой.