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Кыргызстан и Узбекистан согласовали позиции по семи участкам на госгранице

14/11/16 07:12, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Кыргызстан и Узбекистан согласовали позиции по семи участкам на государственной границе. Об этом сообщил МИД РУз.

 

По его данным, завершились очередные встречи рабочих групп правительственных делегаций Узбекистана и Кыргызстана.

 

С 8 по 13 ноября в Фергане в соответствии с утвержденным планом-графиком прошли переговоры по вопросам делимитации и демаркации границ.

 

Проведены полевое обследование и инструментальные топографические съемки на ранее не согласованных 14 участках на линии границы в пределах Андижанской, Наманганской и Ферганской областей РУз и Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областей КР. 

 

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Согласованы позиции рабочих групп по семи участкам. Таким образом, на 13 ноября общее количество участков, по которым совпадают позиции сторон, составляет 56.

 

По итогам встреч подписан протокол и согласован план-график проведения полевых топографо-землеустроительных работ на оставшихся несогласованных участках.

 

Протяженность границы Кыргызстана и Узбекистана - 1 тысяча 378 километров. Несогласованными остаются 324 километра на 58 участках.

 

За последние три года на приграничных участках между двумя странами произошло несколько инцидентов с применением оружия. Один из последних – арест узбекскими милиционерами четырех граждан КР, сотрудников радиорелейной станции на горе Унгар-Тоо. После долгих переговоров кыргызстанцев удалось вернуть домой. 

URL: http://_/tsentralnaja_azija/39769/

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