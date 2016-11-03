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Кыргызстанца экстрадировали из Екатеринбурга за ДТП в Казахстане

3/11/16 16:05, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Кыргызстанца экстрадировали из Екатеринбурга за ДТП в Казахстане. Об этом сообщается на сайте Уральской транспортной прокуратуры (Россия).

 

  • В сентябре 2012 года 47-летний кыргызстанец, управляя автомобилем «Дэу-Тико», на 91-м км автотрассы «Кордай-Шу» Жамбылской области Казахстана нарушил правила дорожного движения и столкнулся с автомобилем «Форд». В ДТП водителю «Форда» причинен тяжкий вред здоровью.

Генпрокуратура Казахстана объявила мужчину в розыск. Его задержали в июле 2016 года в аэропорту «Кольцово» города Екатеринбурга.

 

Постановлением заместителя генерального прокурора РФ удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Казахстана о выдаче иностранного гражданина для привлечения к уголовной ответственности. В настоящее время обвиняемый передан представителям компетентных органов РК.

URL: http://_/tsentralnaja_azija/39374/

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