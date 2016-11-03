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Кыргызстанца экстрадировали из Екатеринбурга за ДТП в Казахстане. Об этом сообщается на сайте Уральской транспортной прокуратуры (Россия).
Генпрокуратура Казахстана объявила мужчину в розыск. Его задержали в июле 2016 года в аэропорту «Кольцово» города Екатеринбурга.
Постановлением заместителя генерального прокурора РФ удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Казахстана о выдаче иностранного гражданина для привлечения к уголовной ответственности. В настоящее время обвиняемый передан представителям компетентных органов РК.
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