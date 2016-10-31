Бишкек перенес дату проведения саммита тюркоязычных стран. Об этом сообщает МИД КР.

Уточняется, что решение принято по инициативе кыргызской стороны. Время проведения саммита согласуют дополнительно с государствами - членами организации.

Данную информацию довели до сведения секретариата Совета сотрудничества тюркоязычных стран.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств - международная организация, объединяющая тюркские государства. Главная его цель - развитие всестороннего сотрудничества между ними.

Тюркский совет создали 3 октября 2009 года. Секретариат располагается в Стамбуле.