Андрей Грозин: Я не стал бы ждать кардинальных перемен в отношении Ташкента с соседями

«Я не стал бы ждать быстрых и кардинальных перемен в отношении Ташкента к ближайшим соседям», - заявил ИА «24.kg» руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

По его словам, при новом президенте Узбекистана изменится стиль управления и выстраивания внешней политики.

«Все же Ислам Каримов был человеком с сильным характером, склонным жестко давить на соседей, которые, по его мнению, периодически предпринимали шаги, наносящие вред узбекским национальным интересам. И для «приведения в чувство» этих соседей Ташкент периодически использовал весьма жесткие меры. Отсюда и состояние нынешних отношений Узбекистана практически со всеми его соседями - откровенно говоря, не самое позитивное», - рассказывает эксперт.

«Хотя, зная особенности избирательного процесса в Узбекистане, не стал бы утверждать, что кто-то в Ташкенте сейчас всерьез озабочен вопросом, как Шавкату Миромоновичу понравиться гражданам страны. Все понимают, что этот вопрос не имеет первостепенной важности», - отметил Андрей Грозин.

Он подчеркнул, что для заявленных и.о. президента планов по некоей скромной «коррекции» экономики нормализация отношений с соседями не помешала бы. «Хотя утверждать, что без хороших отношений с Бишкеком и Душанбе узбекская экономика обречена на стагнацию, было бы слишком. В любом случае тактически выгодной для Мирзиеева является демонстрация неконфронтационной модели внешнеполитического поведения. Эта линия приветствуется и мировыми центрами силы», - отмечает эксперт.

«В России и Китае к новому почти что лидеру Узбекистана весьма благожелательны. Но и «демократический Запад» как-то быстро заткнул узбекскую «демократическую оппозицию» в эмиграции и своих правозащитников, заикнувшихся о какой-то «узурпации власти», - говорит Андрей Грозин.

«Другой вопрос - является ли «оттепель» в отношениях с соседями стратегией нового руководства в Ташкенте.

Проблемы в отношениях Узбекистана с соседями, связанные прежде всего с вопросами водопользования и энергетики, отсутствием демаркации и делимитации границ, протекционизмом в экономике, хронической экономической конкуренцией стран Центральной Азии, перетоком трудовых ресурсов и многим другим, появились не вчера. Они существуют все годы суверенного развития государств региона. И носят эти противоречия, к сожалению, в основном объективный, а не субъективный характер», - полагает аналитик.

Он считает, что для нормализации отношений Ташкента и других стран региона «потребуется срок как минимум не меньше, чем тот, в течение которого проблемы усугублялись».