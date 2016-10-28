На кыргызско-казахстанской границе сняли карантинный фитосанитарный контроль

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На кыргызско-казахстанской границе снят карантинный фитосанитарный контроль. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности.
Уточняется, что ведомство получило об этом официальное уведомления из Казахстана.
По информации комиссии, этот вид контроля отменили решением Высшего Евразийского экономического совета в мае 2015 года. Его наличие приводило к значительным задержкам на границе при вывозе подкарантинных товаров из Кыргызстана в соседнюю республику.
«В то же время ветеринарный контроль остается с обеих сторон. О дате его снятия пока ничего не можем сказать», - добавили в пресс-службе ведомства.
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