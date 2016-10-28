На кыргызско-казахстанской границе сняли карантинный фитосанитарный контроль

На кыргызско-казахстанской границе снят карантинный фитосанитарный контроль. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности.

Уточняется, что ведомство получило об этом официальное уведомления из Казахстана.

Напомним, кыргызская сторона сняла посты сразу после открытия таможенной границы в 2015 году, но соседняя республика оставила контроль. В октябре 2016-го коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение, по которому обязала Казахстан снять контроль для обеспечения свободы перемещения товаров в рамках ЕАЭС.

По информации комиссии, Казахстан оставил карантинный фитосанитарный контроль на казахстанско-кыргызском участке границы, тогда как КР сняла его в одностороннем порядке.

По информации комиссии, этот вид контроля отменили решением Высшего Евразийского экономического совета в мае 2015 года. Его наличие приводило к значительным задержкам на границе при вывозе подкарантинных товаров из Кыргызстана в соседнюю республику.

Комиссия предложила казахстанскому правительству в течение 10 календарных дней с момента вступления решения в силу сообщить о принятии мер по исполнению положений договора о ЕАЭС.

«В то же время ветеринарный контроль остается с обеих сторон. О дате его снятия пока ничего не можем сказать», - добавили в пресс-службе ведомства.