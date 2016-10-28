Кыргызстан – Узбекистан: до и после Каримова. Timeline

Последние несколько лет отношения между Кыргызстаном и Узбекистаном только портились, дойдя до некоего подобия «холодной войны», которая сопровождалась конфликтами на границе и жесткими заявлениями.

После кончины бессменного лидера независимого Узбекистана Ислама Каримова ситуация резко изменилась. Активизировались контакты как на местном, так и на государственном уровне. Появилось ощущение оттепели в отношениях двух стран.

Что же было между Кыргызстаном и Узбекистаном за 25 лет, и как все изменилось за последние два месяца?

Выборы главы Узбекистана назначили на 4 декабря 2016 года. Наверняка победит в гонке и.о. президента, премьер-министр Шавкат Мирзиеев. Потому уже сейчас многие страны активно налаживают отношения именно с ним. И новый лидер Узбекистана пока проводит более гибкую, чем его предшественник, внешнюю политику по отношению к соседям.

Многие эксперты считают, что для Кыргызстана пришло время растопить лед недопонимания и выстроить с Ташкентом если не братские, то вполне дружественные связи. И важно это не только в плане региональной безопасности, решения вопроса границ, но и для развития торговли и экономики. Главное - не вставать в позу и идти на компромисс.