Томас Шеннон: Работа США с Кыргызстаном по обеспечению безопасности в Афганистане продолжается

«Работа США с Кыргызстаном по обеспечению безопасности в Афганистане продолжается», - заявил сегодня заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Томас Шеннон, выступая перед студентами Американского университета в Центральной Азии (АУЦА).

Томас Шеннон отметил, что это его первый визит в страны Центральной Азии. Он поздравил Кыргызстан с успешным проведением II Всемирных игр кочевников.

«США поддерживают развитие связей со странами Центральной Азии. Соединенные Штаты инвестировали более $20 миллиардов в государства ЦА, поскольку видят потенциал к их успешному развитию. В построении новой инфраструктуры в регионе заинтересована не только Америка, но и Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, которые оказывают финансовую поддержку проектам в регионе», - заявил заместитель госсекретаря.

Он добавил, что формат С5 + 1, предложенный США для стран Центральной Азии, должен помочь в решении имеющихся проблем, таких как терроризм, экстремизм, изменения климата, болезни. Все пять стран ЦА приняли данную инициативу, которая уже дает результаты.

На вопрос, будут ли Штаты проводить переговоры о размещении в Кыргызстане военной базы, Томас Шеннон ответил, что заинтересованность США в Кыргызстане по-прежнему высока, поскольку страна является их надежным партнером.

«Работа с КР по обеспечению безопасности в Афганистане продолжается. На протяжении 25 лет наши страны строят взаимовыгодные отношения, которые приносят пользу как США, так и Кыргызстану. Нашей главной задачей является обеспечение безопасности и решение социальных вопросов, таких, как улучшение сферы здравоохранения, образования во всем мире», - добавил он.

Прозвучал вопрос и о деле правозащитника Азимжана Аскарова, на что заместитель госсекретаря ответил: «Продвижение прав человека является большой частью нашей дипломатии. Это стало важным опытом для нас и для Кыргызской Республики, поскольку было много разногласий по данному вопросу. Мы принимаем и уважаем точку зрения Кыргызстана в этом вопросе».

Также задали вопрос о том, что США постоянно оказывают помощь и поддержку нашей республике, но мы по-прежнему зависим не только от Америки, но и от России.

Томас Шеннон ответил, что восхищается тем, как КР построила свою идеологию. «Здесь нет никакого соперничества. Мы также понимаем, что Кыргызстану нужны хорошие взаимоотношения с соседними странами. Наша главная цель - чтобы двусторонние отношения удовлетворяли потребности людей обеих стран. Мы верим, что КР станет важной частью глобализации Центральной Азии», - заявил он.