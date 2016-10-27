Кыргызстан и Узбекистан намерены развивать торговое сотрудничество. Об этом стороны договорились в рамках ответного визита в КР узбекской делегации.

Отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР сообщил, что накануне и.о. первого вице-премьер-министра Мухамметкалый Абулгазиев и заместитель премьер-министра РУз Адхам Икрамов подписали ряд документов.

Ранее, 1 октября, делегация Кыргызстана по приглашению узбекской стороны посетила Андижанскую область для участия в мероприятиях по укреплению и развитию кыргызско-узбекского сотрудничества.

По итогам переговоров Мухамметкалый Абулгазиев отметил, что с целью более широкого развития торгового потенциала стран в ближайшее время в Бишкеке проведут заседание с участием государственных органов. Выработанные предложения внесут на рассмотрение кыргызско-узбекской межправительственной комиссии.

Стороны подписали Меморандум о взаимном сотрудничестве между Ошским государственным университетом и Андижанским государственным университетом.