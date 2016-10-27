Казахстан передал Кыргызстану 5 миллионов патронов

Вчера в рамках оказания военно-технической помощи армейский караван из Казахстана доставил вооружение и боеприпасы для Вооруженных сил Кыргызстана. Об этом сообщило агентство «Казинформ».

«Соглашение между правительствами Казахстана и Кыргызстана об оказании безвозмездной военно-технической помощи подписали в Астане 24 июня 2015 года министры обороны двух государств в целях усиления Вооруженных сил КР», - сообщил представитель казахстанского военного ведомства подполковник Мурат Канабеков.

Согласно документу, Казахстан передает Кыргызстану на безвозмездной основе 5 миллионов патронов к стрелковому оружию, дымовые гранаты и шашки, а также запчасти к зенитно-ракетному комплексу С-75М3.

«Хотел бы поблагодарить казахстанскую сторону. Эта помощь пополнит существующий некомплект боеприпасов, что позволит укрепить возможности Вооруженных сил Кыргызской Республики по отражению военных угроз и укреплению безопасности Центральноазиатского региона», - отметил начальник отдела ракетно-артиллерийского вооружения Госкомитета по делам обороны КР полковник Медетбек Султанбеков.

Напомним, это не первое соглашение об оказании безвозмездной военно-технической помощи, заключенное между Казахстаном и Кыргызстаном. В 1999 году РК направлял в КР военную технику, средства связи и боеприпасы для артиллерийских и авиационных подразделений для ликвидации банд боевиков, вторгшихся в Кыргызстан. В 2011 году Казахстан направлял в республику бронетехнику и стрелковое оружие, напоминает агентство.