Узбекские вузы намерены перенимать положительный опыт ОшГУ в обучении иностранных студентов

«Узбекские университеты будут перенимать положительный опыт ОшГУ в обучении иностранных студентов и использовании электронного формата в учебном процессе», - заявил вице-премьер-министр Узбекистана Адхам Икрамов, посетив Ошский государственный университет.

Как сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, во время ответного дружественного визита узбекской делегации в Ош гости встретились со студентами, осмотрели учебные корпуса и медицинскую клинику.

«Заместитель премьер-министра Узбекистана Адхам Икрамов, выступая перед студентами, отметил нерушимость дружбы и добрососедства между народами двух стран. Он подчеркнул, что добрососедские связи должны стать залогом дальнейшего совместного развития», - говорится в сообщении.

Адхам Икрамов выразил заинтересованность в наращивании двустороннего сотрудничества в области образования.

Ректор Андижанского госуниверситета Акрам Юлдашев подчеркнул, что сегодняшний визит позволит укрепить дружественные отношения между народами и сблизить молодежь двух стран. Он выразил заинтересованность в проведении научных конференций, симпозиумов и семинаров, выпуска учебных изданий, брошюр и буклетов совместно с ОшГУ.