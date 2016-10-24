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МЧС просит водителей воздержаться от поездок по дороге Бишкек - Ош. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба ведомства.
В метель и пургу машинам трудно преодолевать перевал Тоо-Ашуу (128-й километр).
Также водителям настоятельно советуют следить за прогнозом погоды. Особенно это касается водителей большегрузных автомобилей, которые создают пробки на дорогах, не соблюдая элементарные правила при выезде на перевальные участки.
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