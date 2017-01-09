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В Китае создают липкий смартфон

9/01/17 17:19, Бишкек – ИА «24.kg»

Китайская компания ZTE собирает на краудфандинговой платформе Kickstarter деньги на липкий смартфон. Проект представили на выставке CES 2017 в Лас-Вегасе.

 

Смартфон ZTE Hawkeye («Соколиный глаз») является липким в буквальном смысле: пользователь сможет прикрепить его к любой поверхности, чтобы освободить руки. А прокрутка будет осуществляться движением глаз.

 

 

О старте проекта китайцы заявили еще в 2016 году. Тогда он фигурировал под названием Project CSX. Жители 176 стран мира смогли участвовать в обсуждении и определить, какими функциями будет обладать смартфон. Большинством голосов решили, что гаджет получит функцию Eye-Tracking, которая позволит прокручивать страницы вверх-вниз или влево-вправо глазами (используется фронтальная камера). Переход между страницами осуществляется голосовыми командами.

 

«Липкость» гаджету придаст специальный чехол, который в любой момент можно снять.

 

 

Объявлено, что «народный» смартфон получит два слота для сим-карт, 5,5-дюймовый дисплей Full HD, двойную основную камеру, датчик отпечатков пальцев, Hi-Fi аудио, аккумулятор с повышенной емкостью, возможность расширения памяти при помощи карты. Работать гаджет будет на Android Nougat.

 

Если нужную сумму ($500 тысяч) соберут вовремя (до 19 февраля), разработчики обещают выпустить «Соколиный глаз» к сентябрю. Пока идею поддержали 85 акционеров, которые перечислили около $17 тысяч.

 

 

Смартфон с липким чехлом можно получить, заплатив $199.

 

URL: http://_/tehnoblog/42855/

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