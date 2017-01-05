RSS
facebookfacebookgoogale+
«Я снова лечу в Сирию». СМС Вадима Арсентьева перед командировкой в Алеппо
Купи устойчивость к бактериям
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 5 января 2017 года. Четверг. Бишкекское время 08:03
НОВОСТИ ДНЯ:
Техноблог
A [-] размер текста [+] A
В новом году миллионы пользователей отключат от WhatsApp
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

В новом году миллионы пользователей отключат от WhatsApp

5/01/17 07:08, Бишкек – ИА «24.kg»

С 2017 года разработчики WhatsApp отключат от сервиса мобильные устройства, работающие на устаревшем программном обеспечении. Речь о гаджетах под управлением Android 2.1 и 2.2, Windows Phone 7, а также iOS 6, сообщил официальный блог мессенджера.

 

«Эти мобильные устройства были важной частью нашей истории, однако они не поддерживают новые возможности, которые появятся в нашем приложении», - говорится в сообщении.

 

Эксперты назвали худшие гаджеты 2016 года

Подробнее

Разработчики рассказали, что поддержка операционных систем Nokia S40 и Symbian S60, а также BlackBerry OS и BlackBerry 10 закончится 30 июня.

 

По данным статистики Similar Web, мессерджер WhatsApp является самым популярным в мире среди аналогичных сервисов. На втором месте Facebook Messenger, третье место занимает Viber.

URL: http://_/tehnoblog/42735/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ