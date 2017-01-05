В новом году миллионы пользователей отключат от WhatsApp

С 2017 года разработчики WhatsApp отключат от сервиса мобильные устройства, работающие на устаревшем программном обеспечении. Речь о гаджетах под управлением Android 2.1 и 2.2, Windows Phone 7, а также iOS 6, сообщил официальный блог мессенджера.

«Эти мобильные устройства были важной частью нашей истории, однако они не поддерживают новые возможности, которые появятся в нашем приложении», - говорится в сообщении.

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Разработчики рассказали, что поддержка операционных систем Nokia S40 и Symbian S60, а также BlackBerry OS и BlackBerry 10 закончится 30 июня.

По данным статистики Similar Web, мессерджер WhatsApp является самым популярным в мире среди аналогичных сервисов. На втором месте Facebook Messenger, третье место занимает Viber.