Как делать селфи: 5 правил по-настоящему интересных фотографий

Сделать шикарное селфи не так просто, как кажется. «Лайфхакер» раскрывает секреты создания сногсшибательных фотографий и рассказывает, как делать их с расстояния в десятки метров. В преддверии Нового года такие советы придутся как нельзя кстати.

Выбирайте правильное освещение

Хороший свет — залог отличного результата. Забавы ради сделайте несколько фотографий с разными источниками и направлением света. Селфи предсказуемо будут колебаться в диапазоне между «господи, что за урод» и «ну надо же, какой красавчик».

Лучший друг начинающего любителя автопортретов — рассеянный естественный свет.

О вспышке забудьте: в деле создания селфи она не поможет. Источник света должен находиться или непосредственно перед вами, или сбоку, но не сзади, иначе фотография получится слишком темной. Важный момент: освещение снизу — табу, пусть лучше свет падает чуть сверху.

Экспериментируйте с оборудованием

Квадрокоптеры давно заняли место в инструментарии профессионалов, а теперь добрались и до продвинутых любителей. Представьте себе монопод длиной до 50 метров , который самостоятельно способен позаботиться о съемке, при этом его еще и в руках держать не нужно. Дроны открывают новые возможности, о которых еще год назад можно было только мечтать.

Доступные режимы для селфи — облет объекта и преследование героя видео по GPS-координатам. Кроме того, квадрокоптер может летать по заранее запрограммированному на карте маршруту на расстояние до 500 метров и подниматься на высоту до 120 метров . Экспериментируйте и комбинируйте разные жанры съемки.

Найдите самый выигрышный ракурс

Тут сложно дать универсальный совет: все это индивидуально. Пробуйте разные ракурсы и позы, пока не найдете оптимальный вариант.

При съемке снизу вы рискуете обнаружить у себя второй подбородок и внушительные мешки под глазами, даже если в принципе никогда не обладали такими «сокровищами». Фотография анфас получится просто скучной. На доску почета — самое оно, но к хорошему селфи это не имеет отношения.

Смартфон лучше держать чуть выше уровня глаз, а голову слегка повернуть направо или налево — в зависимости от того, какая сторона лица у вас в любимчиках. Улыбайтесь, сейчас вылетит птичка!

Помните про фон

Даже самый удачный свет и ракурс не спасут фотографию, где на заднем плане творится какой-то бедлам. Домашний беспорядок — это не то, о чем следует рассказывать миру.

Фактурная кирпичная, деревянная или просто однотонная стена, интересный пейзаж, да хоть небо с облаками — оглянитесь вокруг, и вы найдете хотя бы пару-тройку подходящих мест.

Природа в любое время года готова прийти на помощь фотографам. Зимой можно делать отличные селфи на фоне сугробов, весной — в окружении цветущих яблонь, летом — среди буйной зелени, а осенью - с желтыми листьями.

Хорошее селфи — интересное селфи

Бесчисленные автопортреты с одним и тем же выражением, застывшим на лице, вряд ли вызовут бурный интерес в соцсетях. Дакфейсы настолько приелись, что даже шутить про них — дурной тон.

Постарайтесь держаться в кадре максимально естественно, улыбайтесь, смейтесь — словом, будьте собой. Серьезное выражение лица здесь ни к чему, поэтому не возбраняется строить смешные гримасы и тискать обалдевшего от таких дел кота — чем забавнее получится селфи, тем лучше.