Соцсеть «ВКонтакте» запускает сервис с самоуничтожающимися публикациями

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Социальная сеть «ВКонтакте» запустила новый сервис – «Истории». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
Как отмечается, функция позволяет делиться с подписчиками фотографиями и короткими видео без публикации их на странице. Как сообщили в соцсети, записи можно посмотреть в блоке под новостями в течение суток после их публикации. Затем они автоматически удаляются.
«Вы можете делать фотографии или снимать видеоролики до 12 секунд. Добавьте граффити, стикеры или текст, расскажите о том, что вы делаете сейчас, или поздравьте друзей с наступающими праздниками», - пояснил руководитель мобильных продуктов «ВКонтакте» Михаил Болдов.
Сервис доступен в мобильных приложениях для iOS и Android.
«Истории» - аналог функции Stories в соцсети Instagram.
URL: http://_/tehnoblog/42630/