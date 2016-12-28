Эксперты назвали худшие гаджеты 2016 года

Портал Engadget назвал худшие устройства 2016 года. В список попали смартфоны, ноутбук, часы и даже переходник для наушников.

Одним из главных разочарований года специалисты назвали Galaxy Note 7 из-за большого количества жалоб на самовоспламенение смартфона.

Кроме Note 7 портал внес в список худших смартфонов флагман Sony Xperia X Performance. Отмечается, что телефон получил незначительное улучшение производительности по сравнению с младшим устройством линейки Xperia X, но при этом его стоимость - около $700.

За высокую цену - $1,5 тысячи - порицают и умные часы Tag Heuer Connected на Android Wear.

В антирейтинге значится и ноутбук с сенсорной клавиатурой Lenovo Yoga Book, так как на нем практически невозможно печатать вслепую.

Умные наушники Vinci с сенсорным экраном попали в список за нелепый внешний вид и сенсорный дисплей на внешней стороне одной из чаш.

Худшим гаджетом 2016 года назвали также дрон GoPro Karma, производство которого прекратилось спустя 16 дней после старта продаж, и переходник для наушников iPhone 7.