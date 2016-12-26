Инсайдеры показали новейшие смартфоны Nokia

В Сети появились фотографии новых смартфонов Nokia P и Nokia C1. Пользователи соцсетей поделились снимками инсайдеров в своих аккаунтах.

Nokia P, la posible sorpresa con 6GB de RAM y Snapdragon 835 - https://t.co/qljcwzbcur pic.twitter.com/1Zx7WHMLYa — eAndroid (@eandroid2011) 19 декабря 2016 г.

Черно-серый флагманский Nokia P получит новейший процессор Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной памяти и камеру разрешением 23 мегапикселя. Ранее стало известно, что телефон оснастят Quad HD-экраном.

Nokia C1 in alcuni renders e probabili specifiche, SD 830, 4GB RAM https://t.co/3emm3weiVY pic.twitter.com/g2a9QMmwy8 — Mobileblogger.it (@Mobileblogger2) 19 декабря 2016 г.

Nokia C1 в цельнометаллическом корпусе будет работать на основе топового процессора Snapdragon 830 и получит 4 ГБ ОЗУ и флэш-память в объеме 32, 64 или 128 ГБ. Кроме того, инженеры установят двойную камеру с ксеноновой вспышкой.

Nokia C1 with dual rear camera setup leaked online revealing its design and specs.



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Ожидается, что смартфоны представят на выставке MWC 2017 в феврале. Оба устройства работают под управлением операционной системы Android.