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Инсайдеры показали новейшие смартфоны Nokia

26/12/16 17:23, Бишкек – ИА «24.kg»

В Сети появились фотографии новых смартфонов Nokia P и Nokia C1. Пользователи соцсетей поделились снимками инсайдеров в своих аккаунтах.

 

 

Черно-серый флагманский Nokia P получит новейший процессор Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной памяти и камеру разрешением 23 мегапикселя. Ранее стало известно, что телефон оснастят Quad HD-экраном.

 

 

Nokia C1 в цельнометаллическом корпусе будет работать на основе топового процессора Snapdragon 830 и получит 4 ГБ ОЗУ и флэш-память в объеме 32, 64 или 128 ГБ. Кроме того, инженеры установят двойную камеру с ксеноновой вспышкой.

 

 

Ожидается, что смартфоны представят на выставке MWC 2017 в феврале. Оба устройства работают под управлением операционной системы Android.

 

URL: http://_/tehnoblog/42343/

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