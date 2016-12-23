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В США создали летающий дрон-елку

23/12/16 16:23, Бишкек – ИА «24.kg»

Летающий дрон-елка, созданный американскими изобретателями-энтузиастами FliteTest, может прямо по воздуху принести в любой дом много-много радости.

 

Шестироторный мультикоптер со специальной усиленной треугольной рамой легко справляется с задачей принести праздник в каждый дом. Правда, если не предупредить заранее, вполне возможно, что кроме радости летающая елка может принести и немало седых волос. Видео с тестами изобретения доступно на канале создателей в Youtube.

 

 

Кроме елки модернизации подверглись и рождественские подарки, которые тоже получили свой летательный аппарат. Обладая лучшей аэродинамикой, чем новогоднее дерево, подарки в воздухе еще и выполняют различные фигуры высшего пилотажа.

URL: http://_/tehnoblog/42256/

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