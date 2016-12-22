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В Китае запустили первое беспилотное метро

22/12/16 16:27, Бишкек – ИА «24.kg»

В китайском городе Сянгане открыли линию беспилотного метро Наньгандао. Об этом пишет газета «Жэньминь жибао».

 

Как отмечается, это первые в Китае поезда метро без кабины водителя и с полностью автоматической системой управления. При этом Китай владеет полными правами на самостоятельно разработанный беспилотный поезд.

 

 

Восточную часть линии Наньгандао начнут эксплуатировать 28 декабря. Вся линия включает десять поездов (30 вагонов) с максимальной скоростью 80 км/ч. Поезда могут самостоятельно включаться, работать, обнаруживать неисправности и автоматически чиститься.

 

В Китае уже открыли три «беспилотных» линии: первая – автоматическая транспортная система Нового города Чжуцзян в Гуанчжоу протяженностью 4 км, вторая – пекинский аэроэкспресс, третья – десятая линия шанхайского метро.

 

 

Однако, по словам специалиста CRRC, указанные три линии, строго говоря, не могут считаться беспилотными. С одной стороны, для управления по-прежнему нужен водитель, с другой - применяющаяся в них беспилотная технология принадлежит компании Siemens.

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