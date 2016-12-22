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Facebook начал тестировать прямые аудиотрансляции

22/12/16 13:11, Бишкек – ИА «24.kg»

Социальная сеть Facebook объявила о запуске тестовой версии сервиса прямых аудиотрансляций Live Audio. Об этом сообщил Life.

 

По словам разработчиков, сервис предназначен для тех, у кого низкая скорость интернет-соединения, недостаточная для работы с видео. Кроме того, некоторым пользователям попросту не нужен видеоряд.

 

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«Мы знаем, что иногда люди хотят рассказать историю при помощи слов, а не видео. Мы даже видели, как некоторые пользователи находили способы начать аудиотрансляцию посредством Live API или через видеотрансляцию, добавив неподвижное изображение вместо видеоряда», - говорится в сообщении социальной сети Facebook.

 

Пользователи смогут воспользоваться новым сервисом в приложениях Facebook для устройств на платформах Android и iOS. Интерес к аудиотрансляциям проявили радиостанции ВВС и LBC, авторы Брит Беннетт и Адам Грант, издательство HarperCollins.

 

В настоящее время идет тестирование нового сервиса. Широкий круг пользователей получит доступ к Live Audio в начале 2017 года.

URL: http://_/tehnoblog/42155/

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