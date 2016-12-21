Китайцы презентовали позолоченный смартфон с суперкамерой для селфи

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Китайская компания 8848 Phones презентовала смартфон под названием 8848 Titanium Mobile, отличающийся роскошным оформлением и 30-мегапиксельной фронтальной камерой. Об этом они сообщили в своем Twitter-аккаунте.
Над дизайном смартфона работал Лоуренс Хсу. Специалист использовал телячью кожу разных цветов и золотые вставки с изображением дракона вокруг основной камеры, которая имеет разрешение 21 мегапиксель. Фронтальная камера, чаще всего используемая для селфи, получила разрешение 30 мегапикселей.
Смартфон оснащен 8-ядерным процессором Qualcomm, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а 5-дюймовый дисплей устройства имеет разрешение Full HD. Цена гаджета - $2880.
URL: http://_/tehnoblog/42093/