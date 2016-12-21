WhatsApp может ввести новую функцию редактирования сообщений

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Мобильный мессенджер WhatsApp планирует ввести новую функцию: пользователям позволят редактировать отправленные сообщения. Информация об этом появилась в Twitter-аккаунте инсайдера WABetaInfo.
На данный момент в приложении можно удалять сообщения только на устройстве отправителя. Вероятнее всего, нововведение позволит редактировать текст, и в том случае, если адресат еще не прочитал послание, он не увидит первоначальный вариант.
Некоторые источники сообщают, что изменить можно будет не только текстовое послание, но и медиафайлы. Новую возможность уже добавили в бета-версию, но пока неизвестно, когда все пользователи смогут получить к ней доступ.
URL: http://_/tehnoblog/42038/