Появились смарт-часы с функцией телефона

Объявлен старт продаж новых смарт-часов No.1 G7, совмещающих в себе функции телефона. Об этом сообщила «ТехноРеволюция».

Как отмечается, у часов 1,54-дюймовый дисплей, 128 МБ оперативной памяти и 64 МБ встроенной. Они поддерживают карты памяти microSD объемом до 8ГБ. Аккумулятор емкостью 380 мАч, есть слот для одной microSIM-карты.