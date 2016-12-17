RSS
facebookfacebookgoogale+
Кара-Балтинский спрут
Долги Кыргызстана: все дороги ведут в Китай
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 17:21
НОВОСТИ ДНЯ:
Техноблог
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Появились смарт-часы с функцией телефона

17/12/16 14:51, Бишкек – ИА «24.kg»

Объявлен старт продаж новых смарт-часов No.1 G7, совмещающих в себе функции телефона. Об этом сообщила «ТехноРеволюция».

 

Как отмечается, у часов 1,54-дюймовый дисплей, 128 МБ оперативной памяти и 64 МБ встроенной. Они поддерживают карты памяти microSD объемом до 8ГБ. Аккумулятор емкостью 380 мАч, есть слот для одной microSIM-карты.

 

Смарт-часы снабжены датчиком пульса, шагомером, гироскопом, сенсором освещенности. Их вес 30 граммов.

 

URL: http://_/tehnoblog/41808/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ