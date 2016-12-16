Четыре страны готовы поставлять Интернет в Кыргызстан

Государственный комитет информационных технологий и связи рассматривает несколько вариантов поставки интернет-услуг в Кыргызстан. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Чиновники из КР провели переговоры с российскими коллегами. «Ростелеком» рассматривает вопрос поставки Интернета.

В Астане прошли переговоры с операторами связи АО «Казахтелеком», АО «Транстелеком», АО «KazTransCom» и ТОО «TNS-Plus». Провайдеры РК готовы расширить пропускную способность.

Кроме того, обсуждается вопрос поставки Интернета через Китай. В конце ноября подписан меморандум о сотрудничестве трех стран (Кыргызстан, Китай и Узбекистан). Нерешенным остается только ценовой вопрос. Государственные органы не могут вмешиваться в процесс переговоров.

Министерство связи и высоких технологий Азербайджана предложило Кыргызстану поставлять Интернет через спутник, принадлежащий компании «Азеркосмос».

Кыргызстан начал искать альтернативные пути доступа к Интернету после того, как казахстанские провайдеры в 3 раза повысили тариф.

Депутат Жогорку Кенеша Зиядин Жамалдинов предложил рассмотреть спутниковый Интернет как альтернативу. В Республиканском производственном объединении радиорелейных магистралей, телевидения и радиовещания установлен транспондер для поднятия ТВ-каналов на французский спутник Eutelsat. Однако он не предусматривает поставку Интернета, для которого требуется расширение, и необходимо установить еще одно оборудование стоимостью $500 тысяч.

Спутниковый Интернет – дорогое удовольствие. Например, 1 Мб в секунду стоит $1,4 тысячи не только для оператора, но и для конечного потребителя. Для вещания ТВ-каналов стоимость 1 Мб в секунду составляет более $1 тысячи без учета оборудования.