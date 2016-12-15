M5 Note: мощный и доступный планшетофон Meizu

Китайская компания Meizu выпустила недорогой планшетофон M5 Note, оснащенный 5,5-дюймовым экраном Full HD. Об этом сообщил сайт Meizu.com.

У аппарата 3 гигабайта оперативной памяти и флеш-накопитель емкостью 16 либо 32 гигабайта. Более дорогая модель оснащена 4 ГБ «оперативки», 64 ГБ памяти и гибридным SIM-слотом (вместо второй «симки» к нему можно подключить карту памяти).

Толщина корпуса M5 Note не превышает 8,15 миллиметра , а его вес — 175 граммов . Объем батареи 4000 мАч. Основная 13-мегапиксельная камера с возможностью записи видео в формате 1080р. Разрешение фронтальной сэлфи-камеры составляет 5 мп. Планшетофон имеет сканер отпечатков пальцев и поддержку технологии передачи голосовых данных по 4G-сети.

В Китае модель с 3/16 ГБ памяти продается за 900 юаней (около $130), с 3/32 ГБ — за тысячу юаней ($145). Версия на 4/64 Гб обойдется в 1500 юаней ($220).

Помимо планшетофона, компания начала продажи фитнес-браслета Meizu Band за $33. На OLED-экране устройства могут отображаться уведомления о входящем звонке или СМС со смартфона, а заряда его батареи хватит на 20 дней.

Устройство обладает пыле- и влагозащитой. Выйдет ли новинка на зарубежных рынках, неизвестно.