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Nokia возвращается: кнопочные телефоны без Интернета, но очень дешевые
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Nokia возвращается: кнопочные телефоны без Интернета, но очень дешевые

14/12/16 17:33, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

Финская компания HMD Global, владеющая правами на использование бренда Nokia, анонсировала выпуск двух новых мобильных телефонов - Nokia 150 и Nokia 150 Dual SIM. Об этом сообщило Reuters.

 

Новые телефоны Nokia не имеют выхода в Интернет и являются кнопочными телефонными трубками. Цена гаджетов начинается от $26 (около 1,8 тысячи сомов). В продажу Nokia 150 и Nokia 150 Dual SIM поступят в начале 2017 года.

 

 

Nokia 150 получил 2,4-дюймовый экран, камеру на 0,3 мегапикселя со вспышкой, слот для карт MicroSD и аккумулятор на 1020 мАч.

 

  • Создатели пообещали, что телефон будет автономно работать до 31 дня.

Передавать данные с Nokia 150 можно с помощью Bluetooth. Телефон имеет корпус из износостойкого поликарбоната.

 

HMD Global выкупила права на использование бренда Nokia (применительно к кнопочным телефонам) у Microsoft, а разработкой и сборкой занимается тайваньская компания Foxconn, партнер финской фирмы.

URL: http://_/tehnoblog/41637/

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