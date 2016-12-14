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Самый сложный способ зажечь елку попал в Книгу рекордов

14/12/16 15:37, Бишкек – ИА «24.kg»

Неожиданный и интересный подарок жителям Риги решили сделать специалисты латвийской IT-компании Scandiweb, чью инициативу поддержал мэр города Нил Ушаков. Об этом рассказывает «ТехноРеволюция».

 

В назначенный день и час на Ратушной площади при многочисленных зрителях и представителях Книги рекордов Гиннеса инициаторы зажгли Рождественскую елку, воспользовавшись самой большой в мире машиной Руба Голдберга.

 

Возможно, это был самый сложный способ зажечь праздничные огни с помощью цепной реакции, которая состояла из 412 отдельных элементов. Но эксперимент удался, а новый рекорд зафиксировала представитель компании Guiness World Records из Германии Сейда Субаци-Гемици.

 

 

На создание машины у Scandiweb и их многочисленных помощников ушло около трех месяцев. Команде предстояло побить предыдущий рекорд, который установили венгры, собрав цепочку из 383 звеньев.

 

URL: http://_/tehnoblog/41620/

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