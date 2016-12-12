В iPhone 7 обнаружили секретную возможность

Флагманские смартфоны iPhone 7 и iPhone 7 Plus обладают возможностью самостоятельно очищаться от попавшей внутрь отверстий воды при помощи специального приложения. О необычной функции устройств рассказал пользователь Reddit.

«Ну да, я попробовал взять телефон в душ, чтобы слушать там музыку. Он упал на пол, и вода затекла в отверстие динамика. В результате звук стал заметно тише», - написал он.

«Я попытался очистить динамик спиртом, чтобы вода испарилась, но сетка динамика не дала жидкости просочиться внутрь. Этот способ не сработал.

Тогда я подумал - почему бы не использовать звук, чтобы вытолкнуть воду? Я узнал, что резонансная частота составляет 165 Гц. Используя бесплатное приложение Sonic, я сгенерировал звук, который буквально вытолкнул воду из динамика. Возможно, вам нужно немного изменить частоту, но она должна быть близка к 165 Гц. Как только вы увидите, как капли воды выпрыгивают из динамика, возьмите любой впитывающий материал и промокните их», - написал он.

В комментариях к записи пользователи вспомнили, что похожей возможностью обладают и умные часы Apple Watch. Один из комментаторов продемонстрировал, как именно выглядит процесс самоочистки.