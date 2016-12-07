RSS
facebookfacebookgoogale+
Наркотики есть, а контроля нет
Кара жорго - шейк и брейк в одном флаконе
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 17:25
НОВОСТИ ДНЯ:
Техноблог
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Apple раскрыла список лучших в 2016 году приложений для смартфонов

7/12/16 17:29, Бишкек – ИА «24.kg»

Компания Apple составила ежегодный рейтинг самых скачиваемых платных и бесплатных программ за последние 12 месяцев. Об этом сообщил Life.

 

  • Самым популярным в мире приложением оказался сервис для обмена фотографиями и видео Snapchat, который в 2015 году занимал лишь пятое место в рейтинге.

Следом идет Messenger от Facebook, а на третьей строчке расположилась игра Pokemon GO, которая стала одним из основных хитов уходящего года.

 

Четвертую и пятую позицию заняли сервисы одной компании - приложения Instagram и программа Facebook. Гугловский YouTube оказался на шестой позиции, а следом - Google Maps. В десятку лучших попали приложения Pandora, Netflix и Spotify Music.

 

Представители App Store назвали лучшие, по их мнению, приложения для iPhone. Самым главным открытием года стала программа от российских разработчиков Prisma. Лучшей игрой для iPhone признали Clash Royale.

URL: http://_/tehnoblog/41167/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ