Facebook, Twitter и YouTube объединяются против терроризма

Facebook, Microsoft, Twitter и YouTube объявили об объединении усилий в борьбе с распространением экстремистских идей и пропагандой терроризма. Об этом написала газета «Коммерсант».

Американские компании намерены создать единую базу данных экстремистских материалов, чтобы иметь возможность отслеживать и удалять их во всех социальных сетях. Однако процесс удаления материалов с сайтов не автоматизируют, и решение в каждом случае будет принимать каждая компания самостоятельно.

База данных запрещенных видеороликов или изображений будет состоять из их хешей - уникальных зашифрованных меток, с помощью которых конкретный материал можно легко отследить.

Каждая участвующая в проекте компания сможет добавить в единую базу данных хеш уже найденного в своей социальной сети запрещенного материала. Остальные смогут обнаружить его у себя на серверах по оставленной в базе метке и определить, нарушает ли внесенный в реестр материал правила и нормы их сервиса.

«Мы надеемся, что сотрудничество повысит эффективность нашей политики противодействия глобальной проблеме распространения террористического контента в Интернете», - говорится в совместном заявлении. При этом уточняется, что персональные данные пользователей социальных сетей не будут передаваться от одной компании к другой.

О сотрудничестве объявили буквально на следующий день после того, как еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Журова раскритиковала эти компании за то, как они справляются с профилактикой экстремизма по отношению к беженцам и пропагандой терроризма. Американские корпорации подписали соответствующий договор с Брюсселем еще в мае, пообещав удалять все материалы такого рода в течение суток. Однако пока норматив не соблюдается: по докладу, подготовленному специально для еврокомиссара, в первые 24 часа рассматривают лишь 40 процентов жалоб пользователей.

«Если Facebook, YouTube, Twitter и Microsoft хотят убедить меня и министров, что с этой проблемой можно справиться и без внесения поправок в законодательство, то они должны начать действовать быстро и приложить все усилия для этого в течение ближайших нескольких месяцев», - заявила еврокомиссар.