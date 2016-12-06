Специалисты нашли причину взрывов Samsung Galaxy Note 7

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Специалисты компании Instrumental продиагностировали смартфон Samsung Galaxy Note 7, чтобы определить причину многочисленных возгораний гаджетов.
В блоге инженеры рассказали, что детали Note 7 очень плотно «набили» в смартфон. В результате они соприкасались, и устройство нагревалось. Кроме того, происходило механическое воздействие: пользователи носили устройство в узких карманах, чехлах, телефон мог падать и ударяться о различные поверхности. Все эти факторы приводили к взрывам и возгораниям.
По этой причине даже после замены аккумулятора телефоны продолжали взрываться, так как менялся лишь один компонент, а расположение деталей оставалось прежним. В то же время эксперты отметили, что специалисты Samsung даже помещали аккумулятор смартфона в специальный «карман», чтобы снизить риск взрыва, однако это не помогло.
Ранее Samsung официально признала наличие технических проблем в Galaxy Note 7. Компания объявила об остановке их продаж из-за многочисленных случаев возгорания гаджета по всему миру и отзыве устройств.
URL: http://_/tehnoblog/41073/