Специалисты определили самый мощный современный смартфон

Специалисты AnTuTu составили рейтинг 10 самых мощных флагманов ноября 2016 года.

Смартфоны Apple iPhone 7 и iPhone 7 Plus возглавили список самых производительных смартфонов. Лучший Android-флагман - LeEco Le Pro 3 - занял второе место, за ним следуют Mi 5S Plus и Smartisan M1L. Далее в списке два новичка: Xiaomi Mi Note 2 и Huawei Mate 9.

Расстановка сил в рейтинге демонстрирует, что чипсет от Qualcomm Snapdragon 821 поистине «правит» флагманским рынком Android-устройств.

Присутствие Huawei Mate 9 в списке «чемпионов» демонстрирует, как прогрессировал фирменный процессор Hisilicon за последние несколько лет. Благодаря тому, что производитель снял некоторые ограничения, чипсету удалось раскрыть полный потенциал графического процессора.