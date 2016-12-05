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Китайская компания Meizu представила два новых смартфона: флагманский фаблет Pro 6 Plus, оснащаемый 5,7-дюймовым экраном и чипом от Samsung, и модель «средней руки» M3X. Об этом сообщила GSMArena.
Облаченный в металлический корпус (толщиной
Под крышкой Pro 6 Plus разместился Exynos 8890 - мощный процессор Samsung, который корейская фирма разработала самостоятельно для использования в Galaxy-устройствах.
Новинка Meizu выйдет в двух версиях: с 64 и 128 гигабайтами памяти. Обе модели обладают 4 ГБ «оперативки» и поддерживают продвинутый формат хранения данных UFS 2.0.
Еще одна сильная черта Pro 6 Plus - 12-мегапиксельная камера с датчиком Sony. Лазерный автофокус (работает на расстоянии до двух метров) окружает кольцевая вспышка с десятью светодиодами разного тона. Разрешение фронтальной селфи-камеры составляет 5 мегапикселей.
Сканер mTouch с функцией измерения частоты сердцебиения распознает отпечаток за 0,15 секунды, говорят в Meizu. Кроме того, аппарат оснащен отдельным аудиочипом, батареей на 3400 мАч и портом USB.
Второй смартфон - M3X - обладает таким же 12-мегапиксельным Sony, но его экран меньше (
M3X комплектуется портом и сканером отпечатков пальцев, но без возможности определения частоты пульса.
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