Через месяц WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов

К концу 2016 года WhatsApp станет недоступным для миллионов старых смартфонов. Их владельцы больше не смогут отправлять или получать сообщения с помощью приложения, пишет The Independent.

Речь об устройствах, которые управляются такими операционными системами, как Android 2.1 и 2.2, Windows Phone 7, а также IPhone 3GS/IOS 6. В июне 2017 года сервис перестанет поддерживать BlackBerry, Nokia S40 и Nokia Symbian S60.

Обладателям этих устройств, чтобы пользоваться приложением, придется приобрести новые аппараты, отмечает издание.

В компании сообщили, что решение принято в связи с тем, что старые платформы в дальнейшем просто не смогут справляться с готовящимися обновлениями. Поэтому намного проще переориентироваться на современные смартфоны.