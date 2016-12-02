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Спецслужбы США получили право взламывать компьютеры и телефоны в любой стране мира

2/12/16 07:34, Бишкек – ИА «24.kg»

Обновленная статья 41 Федерального уголовно-процессуального права США, разрешающая судам выдавать ФБР ордеры на взлом компьютеров и мобильных телефонов, находящихся в юрисдикции других государств, вступила в силу 1 декабря. Об этом сообщило агентство Reuters.

 

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До принятия поправки спецслужбам приходилось получать разрешение только через тот суд, который территориально относится к подозреваемому.

 

Сенатор от демократов Рон Уайден несколько раз пытался воспрепятствовать введению данной нормы. Поправку он назвал одной из самых больших ошибок США за последние годы. Однако решение демократа каждый раз блокировал сенатор-республиканец Джон Корнин.

 

Чем это грозит и можно ли противостоять действиям спецслужб?

 

  • В интервью Pravda.Ru доктор юридических наук, глава юридической фирмы «Интернет и право» Антон Серго заявил: «Учитывая, что эта инициатива американская, можно говорить о том, что всему миру она в чистом виде ничем не грозит. Кроме случаев, когда кто-то из иностранцев попадает в поле зрения американских спецслужб. Тогда его могут задержать на американской земле или нейтральной территории по требованию США. Практика показывает, что спецслужбы всего мира отслеживают информацию, которая бродит в Сети. В данном случае создается механизм легализации этой мониторинговой деятельности, чтобы использовать ее для борьбы с преступностью. Сейчас это делается в рамках оперативной информации и как довод в судах не используется».

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