Спецслужбы США получили право взламывать компьютеры и телефоны в любой стране мира

Обновленная статья 41 Федерального уголовно-процессуального права США, разрешающая судам выдавать ФБР ордеры на взлом компьютеров и мобильных телефонов, находящихся в юрисдикции других государств, вступила в силу 1 декабря. Об этом сообщило агентство Reuters.

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До принятия поправки спецслужбам приходилось получать разрешение только через тот суд, который территориально относится к подозреваемому.

Сенатор от демократов Рон Уайден несколько раз пытался воспрепятствовать введению данной нормы. Поправку он назвал одной из самых больших ошибок США за последние годы. Однако решение демократа каждый раз блокировал сенатор-республиканец Джон Корнин.

Чем это грозит и можно ли противостоять действиям спецслужб?