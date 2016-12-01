Хакеры взломали личные данные на 1,3 миллиона смартфонов на базе Android

Хакеры получили доступ к Google-аккаунтам более чем 1,3 миллиона обладателей телефонов на базе Android. Как сообщил телеканал CNN, взлом произвели с помощью неофициальных приложений, которые пользователи загрузили на свои устройства.

По данным исследователей Check Point, произведенная атака является мошеннической схемой: такие смартфоны начинали сами скачивать официальные приложения и ставить им высокие оценки. Всего Check Point выделил 86 таких зараженных приложений, уже прозванных «гуглганами» (googlegan).

Как отмечает основатель компании Zimperium, специализирующейся на кибербезопасности, неофициальные бесплатные приложения пользуются популярностью.

«Неудивительно, что вредоносные программные средства могут создать настоящую опасность», — заявил Зак Аврам.

В Google пользователей призывают для установки приложений использовать только Google Play store.

Фото: © flickr.com/Maurizio Pesce