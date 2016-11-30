Facebook «зачистил» сообщения в аккаунте своего создателя Марка Цукерберга

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Несколько сообщений руководителя Facebook Марка Цукерберга 29 ноября исчезли из его аккаунта по технической ошибке. Об этом пишет The International Business Times.
Около десяти исчезнувших постов Марка Цукерберга касались, в частности, темы выборов и увеличения числа фейковых новостей в социальной сети. Сообщения позже восстановили.
Представитель компании рассказал The Verge, что все произошло случайно. «Это случилось из-за ошибки в одной из наших систем, сообщения восстановлены. Аккаунт Марка не был взломан, и он сам пишет свои сообщения», - сказал он.
Как уточняется, временно исчез один из постов Цукерберга от 12 ноября, где он отреагировал на выборы в США и на сообщения о роли Facebook в распространении вымышленных новостей и теорий заговора.
По словам Марка Цукерберга, 99 процентов Facebook является подлинным и есть «лишь небольшое количество фейковых новостей и мистификаций». По его мнению, маловероятно, что этот небольшой процент повлиял на исход выборов, написал он.
Тем не менее Марк Цукерберг признал, что компании следует прилагать больше усилий в борьбе с мистификациями на медиа-платформе.
В другом исчезнувшем посте, от 19 ноября, был изложен план борьбы с выдуманными новостями. Он включал такие меры, как улучшение систем обнаружения и верификации данных.
Его страницу в соцсети увековечили, а в пользовательской шапке стояло сообщение: «Мы надеемся, что люди, любящие Марка, найдут утешение в том, чтобы помнить и прославлять его жизнь».
Позднее компания сообщила, что исправила ошибку.
Facebook с 2014 года позволяет «увековечивать» профили умерших пользователей, чтобы их друзья и родственники могли делиться на страницах воспоминаниями.
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