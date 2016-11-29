Эксперты определили самый безопасный для мозга смартфон

Смартфоны Samsung Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge заняли первое место в рейтинге мобильных устройств с самым низким уровнем влияния электромагнитного излучения на человеческий мозг. Об этом сообщил сайт Android Headlines.

Удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии (Specific Absorption Rate, SAR) - это показатель, характеризующий величину вредного воздействия излучения мобильных устройств на человека. Он измеряется в ваттах на килограмм (Вт/кг).

К самым небезопасным по показателю SAR исследователи отнесли продукцию китайской компании Huawei.