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Эксперты определили самый безопасный для мозга смартфон

29/11/16 17:15, Бишкек – ИА «24.kg»

Смартфоны Samsung Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge заняли первое место в рейтинге мобильных устройств с самым низким уровнем влияния электромагнитного излучения на человеческий мозг. Об этом сообщил сайт Android Headlines.

 

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Удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии (Specific Absorption Rate, SAR) - это показатель, характеризующий величину вредного воздействия излучения мобильных устройств на человека. Он измеряется в ваттах на килограмм (Вт/кг).

 

К самым небезопасным по показателю SAR исследователи отнесли продукцию китайской компании Huawei.

 

URL: http://_/tehnoblog/40685/

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