Эксперты определили самый безопасный для мозга смартфон

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Смартфоны Samsung Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge заняли первое место в рейтинге мобильных устройств с самым низким уровнем влияния электромагнитного излучения на человеческий мозг. Об этом сообщил сайт Android Headlines.
Удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии (Specific Absorption Rate, SAR) - это показатель, характеризующий величину вредного воздействия излучения мобильных устройств на человека. Он измеряется в ваттах на килограмм (Вт/кг).
К самым небезопасным по показателю SAR исследователи отнесли продукцию китайской компании Huawei.
URL: http://_/tehnoblog/40685/