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Фейк или новость? Какие сервисы помогут с этим разобраться

26/11/16 12:07, Бишкек – ИА «24.kg»

Facebook и Twitter неоднократно обвиняли в том, что их ленты заполонили тысячи недостоверных фото, видео и новостей. Представители компаний неоднократно обещали бороться с засильем фейков, однако дело с мертвой точки пока не сдвинулось. Но Life собрал онлайн-инструменты, с помощью которых каждый пользователь сам может докопаться до правды.

 

Обратный поиск изображений

 

 

Самый простой и быстрый способ проверить на достоверность ту или иную фотографию. С помощью «Google-картинок» или сайта TineEye можно за считанные минуты найти оригинальный источник фотографии и определить изначальную дату ее публикации.

 

YouTube DataViewer

 

Загрузив видео на этот сервис, вы узнаете дату и время появления ролика в Интернете. Также инструмент покажет первое такое загруженное видео, если на видеохостинге есть несколько копий.

 


 

Кроме того, YouTube DataViewer вырезает из ролика несколько кадров, которые можно сразу дополнительно проверить по прямой ссылке.

 

EXIF-сервисы

 

Findexif.com, Jeffrey’s Exif Viewer позволяют вычленить EXIF-информацию. Это важные метаданные, которые привязаны к фотографии: дата и время создания изображения, использованное для этого устройство, а в некоторых случаях и место съемки.

 

Но если фотографию загрузили на Facebook, в Instagram или Twitter, эти данные узнать не получится: при загрузке картинок на свои серверы соцсети удаляют EXIF-данные.

 

Однако Flickr и WhatsApp, напротив, хранят всю информацию об изображении. К тому же если картинка обрела вирусную популярность, ее можно найти на сторонних фотохостингах и проверить уже с них.

 

FotoForensics

 

 

Еще один полезный инструмент для разоблачения фейка. FotoForensics использует error level analysis (анализ по ошибкам в слоях). Он позволяет определить, какие части изображения изменили или обработали в Photoshop.

 

Загрузив подозрительную фотографию в сервис, можно выделить слои, которые там изначально не были предусмотрены. Также FotoForensics может предоставлять EXIF-информацию.

 

Онлайн-карты

 

И Google Maps, и «Яндекс. Карты» имеют панорамы - объемные фотографии улиц и проспектов. Поэтому если кто-то заявляет, что данная фотография сделана именно в этом месте, сопоставить их в онлайне не составит труда.

 

В Google Earth есть полезная функция для потенциальных расследователей: посмотреть снимки какого-либо ландшафта за прошедшие годы. Например, можно отследить изменения улицы за последние пять лет. Правда, не все улицы доступны в «историческом» виде.

 

 

На разных сервисах и фотохостингах - например, в Instagram - есть геохештеги, которые пользователи привязывают к определенному месту. Поиск изображений по ним также помогает понять, что происходило в тот или иной момент в конкретном месте. Привязка пользовательских фотографий к локации есть и у «Яндекс. Карты».

 

Другие источники

 

В Сети можно найти различные порталы, специализирующиеся на разоблачении фейков. Например, пользователь @PicPedant в Twitter нередко рассказывает о фотографиях-фальшивках. У The Washington Post есть рубрика о фейках недели. Портал Snopes проводит фактчекинг различных слухов и развенчивает их на своем сайте.

 

Как проверить новость

 

Что касается текстов, тут есть несколько базовых рекомендаций, которые помогут опознать фальшивку.

 

  • Обращайте внимание на источник информации. Например, если портал имеет схожее название с известным СМИ или давно не обновлялся и выглядит так, будто сделан на коленке, это первый признак того, что лучше не доверять ресурсу. Поэтому относительно новостей от малоизвестных источников лучше дождаться дополнительных подробностей от более авторитетных СМИ, которые эту информацию проверят или получат официальное подтверждение либо опровержение.
  • Существуют сайты, которые заведомо публикуют подделки. Это так называемые таблоиды, например, The Sun и Daily Mail. Если желтая пресса не всегда публикует заведомо ложный контент, а может лишь приукрашивать его, то в Сети можно найти сайты, которые специализируются на фальшивках. Например, The Onion в США и российский FogNews.
  • Если есть сомнения, лучше проверить. Для базового фактчекинга достаточно сопоставить имена, должности упомянутых спикеров и места основных событий. Решается эта задача «гуглением». Если какие-то детали не сходятся, это первый признак не доверять всей истории.
  • Здравый смысл никто не отменял. Если речь о дате конца света или третьей мировой без видимых причин, то это почти на сто процентов ложь. Поэтому к каждой истории, в которой упомянут какой-либо глобальный катаклизм или отсутствует логика, надо относиться скептично.
  • Ставьте все под сомнение. Особенно это касается громких новостей. В апреле 2013-го один твит надежного источника - твиттер-аккаунта агентства Associated Press - обрушил фондовые рынки. Хакеры взломали страницу и опубликовали сообщение о якобы ранении Барака Обамы в Белом доме. Так что даже авторитетные источники не могут быть застрахованы от ложных новостей.

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