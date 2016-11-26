Генпрокуратура изучает действия ОАО «Кыргызтелеком» по вопросу повышения тарифов на Интернет

Генеральная прокуратура изучает действия ОАО «Кыргызтелеком» по вопросу повышения тарифов на Интернет. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Отмечается, что премьер-министр Сооронбай Жээнбеков провел рабочее совещание относительно тарифов на Интернет. «С момента получения информации об их повышении я поручил разрешить сложившуюся ситуацию. Министерства и ведомства должны были провести переговоры с поставщиками Интернета об урегулировании тарифов», – сказал он.

В случае подтверждения фактов вступления руководства ОАО «Кыргызтелеком» в сговор с зарубежными интернет-провайдерами должностные лица оператора связи будут привлечены к ответственности.

По поручению премьер-министра правоохранительные органы республики провели проверку обоснованности повышения цен на интернет-трафик и изучение действий руководства ОАО «Кыргызтелеком». По итогам проверки собраны материалы, которые переданы в Генпрокуратуру для юридической оценки.

Ранее Кыргызстан направил в Евразийскую экономическую комиссию письмо по поводу необоснованного, по мнению кыргызской стороны, повышения цен на Интернет провайдерами Казахстана. Отметим, что полномочия ЕЭК позволяют рассматривать данный вопрос с наложением (в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства и необоснованного повышения цен) штрафных санкций.

В настоящее время тарифы возвращены на прежний уровень.