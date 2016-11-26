Генпрокуратура изучает действия ОАО «Кыргызтелеком» по вопросу повышения тарифов на Интернет

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Генеральная прокуратура изучает действия ОАО «Кыргызтелеком» по вопросу повышения тарифов на Интернет. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Отмечается, что премьер-министр Сооронбай Жээнбеков провел рабочее совещание относительно тарифов на Интернет. «С момента получения информации об их повышении я поручил разрешить сложившуюся ситуацию. Министерства и ведомства должны были провести переговоры с поставщиками Интернета об урегулировании тарифов», – сказал он.
По поручению премьер-министра правоохранительные органы республики провели проверку обоснованности повышения цен на интернет-трафик и изучение действий руководства ОАО «Кыргызтелеком». По итогам проверки собраны материалы, которые переданы в Генпрокуратуру для юридической оценки.
Ранее Кыргызстан направил в Евразийскую экономическую комиссию письмо по поводу необоснованного, по мнению кыргызской стороны, повышения цен на Интернет провайдерами Казахстана. Отметим, что полномочия ЕЭК позволяют рассматривать данный вопрос с наложением (в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства и необоснованного повышения цен) штрафных санкций.
В настоящее время тарифы возвращены на прежний уровень.
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