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Интернет-независимость: как полностью удалить себя из Сети в несколько кликов
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Интернет-независимость: как полностью удалить себя из Сети в несколько кликов

25/11/16 17:27, Бишкек – ИА «24.kg»

В Швеции нашли способ полностью удалить себя из Интернета в несколько кликов. Об этом сообщил портал The Next Web.

 

По его данным, шведские разработчики Вилли Долбо и Линус Юннебак создали сервис Deseat.me, который позволяет уничтожить все учетные записи пользователя в социальных медиа и службах несколькими движениями мышки.

 

  • С помощью этого сервиса можно удалить практически любой свой аккаунт, но с одной оговоркой: он должен быть связан с учетной записью Google.

Сервис Deseat.me работает очень просто. Нужно войти на сайт, используя учетную запись Google. После этого сервис сканирует все приложения, социальные медиа и услуги, где регистрировался пользовательпри помощи почты Gmail, и выдает список со ссылками. Кликнув по ссылке, пользователь удаляет учетную запись или подписку.

 

 

Таким образом, процесс, который раньше мог занять несколько часов, ускоряется до пары-тройки минут.

 

  • Deseat.me позволяет удалиться из Skype, Evernote, Pinterest, Instagram, Twitter и других сервисов и служб.

«Если честно, это не такая уж плохая идея», - резюмирует The Next Web.

 

URL: http://_/tehnoblog/40496/

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