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WhatsApp под ударом: мошенники атаковали доверчивых пользователей
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WhatsApp под ударом: мошенники атаковали доверчивых пользователей

25/11/16 07:55, Бишкек – ИА «24.kg»

Пользователи мессенджера WhatsApp столкнулись с новой атакой мошенников, которые собирают персональные данные, обещая бесплатные перелеты рейсами одной из крупнейших авиакомпаний. Об этом сообщила антивирусная компания Eset.

 

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По ее данным, в сообщениях, которые распространяют злоумышленники, говорится, что пользователь выиграл два авиабилета. Жертве предлагается заполнить анкету и поделиться ей с десятью другими контактами из телефонной книги.

 

Как только пользователь выполняет требования мошенников, он получает сообщение о «выигрыше» и перенаправляется на фальшивый ресурс, имитирующий сайт авиаперевозчика. Там ему предлагается оставить мобильный номер якобы для связи с организаторами акции. В действительности же пользователя подписывают на дорогостоящую SMS-рассылку.

 

  • Жертвами злоумышленников пока стали пользователи WhatsApp, говорящие на английском, немецком, испанском и португальском языках.

ESET советует игнорировать спам в WhatsApp, не участвовать в подобных «акциях» и не оставлять персональные данные на сомнительных площадках. Жертвам мошенников стоит проверить список подключенных SMS-сервисов у своего оператора сотовой связи.

URL: http://_/tehnoblog/40471/

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