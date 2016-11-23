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Секунды для зарядки смартфона: в США разработали новый аккумулятор

23/11/16 17:17, Бишкек – ИА «24.kg»

В США исследователи из Университета Центральной Флориды (UCF) разработали аккумулятор, заряжающийся за несколько секунд. Об этом сообщило издание Engadget.com.

 

По его данным, прототип батареи сохраняет работоспособность даже после 30 тысяч циклов зарядки.

 

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Супербатарея сохраняет электрический заряд на поверхности специального листа, а не использует химическую реакцию, как традиционные литий-ионные аккумуляторы. Лист толщиной всего в несколько атомов способен сохранить на поверхности большое количество электронов. Кроме «двухмерного» листа (TMDS) в аккумуляторе используется нанопроволока с высокой электропроводностью.

 

Аккумулятор, который точнее назвать суперконденсатором, пока не готов к коммерческому использованию. Однако предварительные результаты выглядят многообещающе, считает издание.

 

  • «Вы можете зарядить смартфон за несколько секунд, и его не нужно будет снова подзаряжать в течение недели», - утверждает один из изобретателей Нитин Чудхари.

По мнению исследователей, разработанная ими технология превосходит все известные по мощности, энергоемкости и циклической стабильности.

 

Пока ученые называют полученные результаты «проверкой концепции» и намерены запатентовать технологию.

URL: http://_/tehnoblog/40361/

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