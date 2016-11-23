PowerWatch: «умные» часы, заряжаемые энергией тела

На краудфандинговой площадке Indiegogo начался сбор денег на «первые в мире смарт-часы, которые никогда не нужно заряжать». Matrix PowerWatch работают от энергии, вырабатываемой человеческим телом.

Аппарат измеряет количество сожженных калорий, общий уровень физической активности и качество сна при помощи «передовой термоэлектрической технологии», уверяют создатели. PowerWatch заявлен как первый в своем роде гаджет, который отображает количество энергии, генерируемой пользователем.

В PowerWatch применяется термоэлектрический генератор, который преобразовывает тепло в электричество. Это происходит за счет использования разницы температур окружающей среды и человеческого тела, которая держится на постоянном уровне (36,6 градуса по Цельсию). Тепло проходит сквозь кожу, откуда оно может быть поглощено «умными» часами, надетыми на запястье.

В остальном PowerWatch - обычный фитнес-трекер, который умеет считать калории и шаги. Пользователи могут подключать его к смартфону по Bluetooth, настраивать время и менять циферблаты. Однако в отличие от Apple Watch или часов на Android Wear новинка не поддерживает получение уведомлений со смартфона.

PowerWatch можно предзаказать на Indiegogo за $170. Начало поставок ожидается в июле 2017 года.