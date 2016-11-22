Специалисты назвали самые ненадежные смартфоны

Эксперты компании Blancco Technology Group провели исследование и определили современные смартфоны, владельцы которых наиболее часто сталкиваются со сбоями в работе программного обеспечения. Об этом пишет Yahoo! Tech.

Согласно отчету, среди Android-устройств самыми проблемными стали LeEco Le2, Xiaomi Redmi 3S и Xiaomi Redmi Note 3. На четвертом месте оказался флагман Samsung Galaxy S7, пятое занял Lenovo Vibe K5 Note.

В рейтинг самых ненадежных смартфонов на Android также вошли Lenovo Vibe K5 Plus, Motorola Moto G4 и LeEco Le1s.

Что касается смартфонов Apple, то наиболее проблемным признали iPhone 6, за ним следуют iPhone 5s и 6s. Наиболее надежным - iPhone 4s (два процента сбоев программного обеспечения).

По мнению специалистов, в целом Android-устройства более устойчивы: сбои в работе программ наблюдались на 47 процентах смартфонов. В случае с iOS-девайсами показатель составил 62 процента.